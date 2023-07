Fisco: Osnato, ‘Meloni ci ricorda spirito riforma, meno tasse e più fiducia per contribuenti’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Il presidente del Consiglio evidenzia i due capisaldi della nostra riforma: ridurre la pressione fiscale, soprattutto sui redditi medio-bassi, e instaurare un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti, costruito non più sul sospetto reciproco ma su fiducia e collaborazione”. Così Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Finanze, commentando la recente intervista di Giorgia Meloni a Rtl 102.5.

“Come ha detto anche il viceministro Leo, in sede referente a Montecitorio è stato fatto un ottimo lavoro”, prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia. Sull’iter del provvedimento non ci sono dubbi: “L’auspicio di tutti noi è che la delega al governo possa diventare legge prima della pausa estiva: l’impegno dei miei colleghi senatori è massimo – dice ancora Osnato – e quando il testo tornerà alla Camera riusciremo ancora una volta a coniugare celerità ed efficienza con un’analisi seria e approfondita”. “Come riconoscono anche le opposizioni, è avvenuto così già in prima lettura. Il nuovo ordinamento tributario avrà un’impronta strutturale. Sarà solido ma flessibile, rimediando all’attuale frammentarietà che genera incertezza e scoraggia l’iniziativa economica. Non disturbare chi vuole fare”, conclude.