Expo: Paganella (Lega), ‘nuovo rinascimento per Roma nel segno dell’Italia del sì’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Ho espresso oggi al Senato il grande sostegno della Lega a Roma come sede di Expo 2030. È un’occasione da non perdere e che deve trovare il supporto di tutti e a tutti i livelli, per generare un circolo virtuoso che, come accaduto con l’Expo a Milano, investa di una nuova onda di entusiasmo e orgoglio la nostra Capitale, il cui patrimonio reale e simbolico è unico al mondo. Dopo anni di incuria, Roma merita un nuovo Rinascimento: occorre opporsi alla ‘cultura del no’, dell’immobilismo e del disfattismo, vera e propria malattia mortale del nostro Paese, facendo vincere ‘l’Italia dei Sì’, liberando energie, efficienza e creatività”. Lo dichiara il senatore Andrea Paganella, che oggi al Senato è intervenuto a nome della Lega a sostegno della mozione per Roma come sede dell’Esposizione universale del 2030.

“È il modello che anche il ministro Salvini -dice ancora- sta applicando nell’ambizioso piano decennale di sviluppo infrastrutturale. Il riscatto di Roma è nelle nostre mani e nella nostra capacità di fare scelte coraggiose e lungimiranti. È nostro dovere di legislatori e di cittadini unire gli sforzi su un obiettivo di strategico interesse nazionale, che va al di là della contesa politica. È lo spirito del ponte sullo Stretto, lo stesso che consentì la realizzazione di imprese epocali come l’Autostrada del Sole e l’Alta velocità ferroviaria”. “La reputazione e il prestigio dell’Italia passano anche attraverso il rilancio economico, sociale e culturale di Roma, città eterna, culla della Cristianità, rappresentazione vivente dell’Occidente, simbolo universale di storia, arte e bellezza”, conclude Paganella.