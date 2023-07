Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Le polemiche non mi interessano, si fanno su qualsiasi cosa. Sono solo felice perché il caso si è risolto, per Zaki, per chi si è battuto per lui. Non c’è nessun baratto, con lo stesso spirito cerchiamo verità e giustizia per il caso Regeni”. Lo ha detto Giorgia Meloni su Rtl 102.5.