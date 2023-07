Autonomia: Della Porta (Fdi), ‘rispetteremo programma elettorale, è coerenza non mercimonio’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Per discutere al meglio di questa mozione, occorre tornare al 2001, alla riforma del titolo V, che non ha voluto un governo di centrodestra. La riforma dell’autonomia differenziata forse può andare a colmarne le lacune, attraverso un confronto serio”. Lo ha detto in aula, in dichiarazione di voto alla mozione sui profili critici nel processo di attuazione dell’autonomia differenziata, il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta. “In commissione Affari costituzionali – ha aggiunto – abbiamo avuto spunti da oltre 50 audizioni, di autorevoli giuristi, organismi istituzionali, presidenti regionali, sindaci di comuni. Tutte le forze politiche hanno depositato emendamenti migliorativi al ddl. Quelli del mio partito hanno tre capisaldi: rafforzare la coesione nazionale, dare centralità al ruolo del Parlamento, aiutare le regioni svantaggiate”.

Il parlamentare di FdI ha sottolineato che “rispettare il programma elettorale non è mercimonio, come ho sentito da alcuni colleghi, ma coerenza”. Dunque procederemo rispettando gli impegni presi con gli italiani: voteremo contro la mozione salvo le parti su cui c’è stato il beneplacito del governo”, ha concluso Della Porta.