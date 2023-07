Autonomia: Boccia, ‘continua opacità Calderoli e maggioranza fa baratti su istituzioni’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Quanto avvenuto oggi in Senato sul tema dell’autonomia differenziata sancisce due cose molto gravi. Con il voto combinato sulla mozione dell’opposizione e sull’odg della maggioranza Calderoli ha ancora negato al Parlamento la possibilità di conoscere i dati su cui si dovrebbero costruire i Lep”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Da tempo avevamo chiesto, e lo ribadivamo nel testo della mozione, di audire il Presidente o un membro del Clep per capire su quali parametri costruire i livelli essenziali delle prestazioni. Questo ci è stato ancora una volta negato. In più l’odg della maggioranza approvato sancisce il lo scambio tra Lega e FdI: quel testo dice che l’approvazione dell’autonomia differenziata avverrà ‘nell’ambito delle riforme costituzionali, previste nell’accordo di programma di Governo votato dagli italiani, incluso quella volta a realizzare la massima forma di democrazia attraverso l’espressione diretta della volontà popolare’. Si tratta di un vero e proprio baratto tra autonomia e presidenzialismo giocato sulle pelle delle istituzioni del nostro Paese”.