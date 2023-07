Ucraina: Isw, ‘Wagner in Bielorussia non è una minaccia per l’Ucraina o la Polonia’

Washington, 24 lug. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin e della Bielorussia Oleksandr Lukashenko hanno intensificato le operazioni di informazione contro l’Occidente, affermando che la controffensiva dell’Ucraina sarebbe fallita e che il Wagner sarebbe una minaccia per la Polonia. Lo scrive l’Institue for the study of war (Isw), secondo cui “non vi è alcuna indicazione che i combattenti Wagner in Bielorussia dispongano delle armi pesanti necessarie per una seria offensiva contro l’Ucraina o la Polonia. La condizione dell’accordo Putin-Lukashenko-Prygozhin, che ha posto fine alla rivolta armata, era il trasferimento di tali armi da parte di Wagner al Ministero della Difesa della Federazione Russa.

Gli analisti del think thank statunitense sottolineano che una foto della principale base Wagner a Tsel, in Bielorussia, indica che i veicoli parcheggiati sopra e intorno alla base sono per lo più centinaia di automobili, piccoli camion e circa 35 semirimorchi. “Le forze di Wagner in Bielorussia non rappresentano una minaccia militare per la Polonia o l’Ucraina fino a quando non saranno riarmate con attrezzature meccanizzate”.