S iamo nel bel mezzo dell’estate, periodo durante il quale si è più dediti ad avere pensieri rivolti alla spensieratezza ed alla tranquillità. Il gran caldo la sta facendo da padrone e tra un pò di aria fresca, sia essa naturale (ore serali) o artificiale (condizionatori) un pò tutti rivolgono le proprie attenzioni alle vacanze, quelle fatte o quelle ancora da fare, e ad organizzare le proprie ferie. C’è chi ha già provveduto a farle e chi è in procinto. In tutto questo anche Benevento è parsa maggiormente attrattiva. E’ questo il periodo dedito agli appuntamenti estivi, siano essi di natura culturale o semplicemente folcloristici. Sta di fatto che maggiore vivacità e dinamismo si avverte. Per avere un quadro ancor più completo abbiamo posto alcune domande al presidente Sezione Turismo e Tempo libero Confindustria Benevento, Teresa Romano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia