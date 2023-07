Spagna: Furfaro (Pd), ‘si dice no a Vox e si premia coraggio Sanchez’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Nelle elezioni spagnole, c’è una certezza: la sconfitta dell’estrema destra di Vox, gli amici di Giorgia Meloni. C’era un pericolo di restaurazione e gli elettori spagnoli sono andati a votare in massa per sconfiggerlo. L’onda della destra sembrava inarrestabile. Il voto dimostra che non è così e che gli elettori non si fanno ingannare da chi sa solo agitare le paure. Non solo. Le elezioni spagnole, che sembravano segnate, premiano il coraggio di Pedro Sanchez e del partito socialista spagnolo. Per l’ennesima volta, Sanchez ha rischiato l’osso del collo decidendo di non arroccarsi nelle stanze del potere, ma dimettendosi e rimettendo il mandato agli elettori. Lo ha fatto perché ha creduto nel proprio lavoro, per raccontare agli spagnoli, per esempio, di una riforma del lavoro, in controtendenza rispetto al resto d’Europa, che ha incentivato la stabilizzazione e dato una stretta alla precarietà. E ha pagato. Perché la Spagna, non lo dico io, ma gli indicatori, ha il minimo storico di disoccupazione dal 2008, contratti a tempo indeterminato per tre under 35 su quattro, un’inflazione al 2% (tra le più basse d’Europa), un Pil che cresce più della media europea. Il voto spagnolo dimostra che la partita delle europee è aperta e contendibile”. Così Marco Furfaro, della segreteria nazionale del Partito democratico, intervenendo ad Agorà su Raitre.