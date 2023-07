settantadue giorni di distanza dalla dolorosa retrocessione, il Benevento riparte. Lo fa con poche novità, nonostante l’intenzione di cambiare veste per dimenticare i guai di un passato tanto recente, quanto funesto. Ma la ricostruzione della squadra, da edificare sulle macerie di quella che ha riportato la Strega in Serie C dopo sette anni, richiede molto tempo e altrettanta pazienza.

