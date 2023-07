Pnrr: Turco (M5s), ‘Bonomi ricordi che Industria 4.0 è misura più finanziata grazie a Conte’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Al presidente di Confindustria Bonomi chiediamo di dismettere i panni del tifoso e di ricordare che è stato proprio il Pnrr, inizialmente elaborato dal governo Conte II, a individuare come misura singola più finanziata Transizione 4.0, ovvero il piano di incentivi all’innovazione delle imprese basato sull’automatismo dei crediti d’imposta. Grazie a quel lavoro preparatorio, nella formulazione definitiva del Pnrr, avvenuta dopo il governo Conte II, il M5S è riuscito a far destinare al pacchetto 13 miliardi del Pnrr e 5 miliardi del Fondo complementare lanciato nel 2021. Esattamente come per il Superbonus, quindi, Transizione 4.0 è la misura singola più finanziata del Piano”. Lo comunica in una nota Mario Turco, senatore e vicepresidente del Movimento 5 stelle.

Il pentastellato tiene anche a sollecitare Bonomi “a seguire con più attenzione e obiettività il dibattito intorno all’attuale stato di attuazione del Pnrr, all’interno del quale il M5S ha per primo chiesto al governo di spostare proprio sui crediti d’imposta Transizione 4.0 parte dei fondi che l’esecutivo non riesce a spendere. Infine, chiediamo al presidente di Confindustria di rinunciare ad agitare qualche sterile slogan e tenere a mente un dato che dovrebbe conoscere bene: l’attuale governo nel 2023 ha speso solo due miliardi del Pnrr sui 33 a valere sull’interno anno”, conclude Turco.