Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Nicolò Martinenghi conquista l’argento nei 100 metri rana, ex aequo con l’olandese Kamminga e lo statunitense Kink, ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. Oro per il cinese Qin, autore di una prestazione eccezionale che gli è valso il crono di 57″69.