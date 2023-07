Migranti: Rampelli (Fdi), ‘Farnesina invia ispettori su racket dopo denuncia Di Giuseppe’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “La decisione di inviare ispettori della Farnesina in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh dopo la denuncia del nostro deputato Andrea Di Giuseppe dimostra quanto la politica estera e migratoria dell’Italia non chiuda più gli occhi di fronte a casi di dubbia se non palese illegalità. Di fronte a quanto emerso, ci viene il dubbio che le ingenti presenze soprattutto nelle città metropolitane di migranti provenienti dal sud est asiatico siano strettamente connesse a una rotta migratoria gestita dalla criminalità organizzata con tanto di basisti a Roma. Meno invadente di quella del nord Africa ma proprio per questo più inosservata e penetrante, con numeri impressionanti e indisturbati. Aspettiamo aggiornamenti certi che azioni coraggiose come quella del deputato Di Giuseppe contribuiscano a rafforzare la nuova rotta del governo italiano”. E’ quanto dichiara Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.