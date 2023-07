Migranti: Marcheschi (Fdi), ‘Meloni riuscita a convincere nazione del Sud Mediterraneo’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “La Conferenza internazionale sullo sviluppo e le migrazioni, che si è svolta ieri a Roma, è un enorme successo di Giorgia Meloni. La premier è infatti riuscita, attraverso un efficace lavoro diplomatico insieme ai partner europei, a persuadere finalmente Nazioni del Sud del Mediterraneo, finora riluttanti alla collaborazione tra Stati, che è importante unirsi per colpire il traffico di esseri umani. Le Nazioni che combatteranno questo turpe mercato saranno ora aiutate. È una svolta, che produrrà risultati destinati a cambiare in meglio la storia contemporanea delle migrazioni e dei rapporti tra Nazioni del Mediterraneo. Una svolta resa possibile dal governo Meloni”. Lo dichiara Paolo Marcheschi, senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura a Palazzo Madama.