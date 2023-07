Meloni "Assicurare a tutti il diritto a non dover emigrare"

ROMA (ITALPRESS) – "Lo scenario è sempre più critico, la malnutrizione si diffonde sempre di più, ieri l'Italia ha ospistato la conferenza su immigrazioni e svilippo per promuovere lo sviluppo economico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla prima giornata del summit delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari. "Il nostro obiettivo è quello di assicurare a tutti il diritto a non dover emigrare, la possibilità di vivere in pace e con dignità nella propria terra, queste sono le parole di Papa Francesco e la sicurezza alimentare rappresenta un tassello fondamentale per questo cammino", ha aggiunto. "Tutte le nazioni devono cooperare per aiutare la prosperità dell'Africa, la prosperità dei nostri vicini è la nostra prosperità, ecco perchè siamo qui oggi e mi aspetto che siamo tutti d'accordo su azioni concrete", ha sottolineato il premier secondo cui "l'Africa non è un continente povero, al contrario è ricco di risorse: circa il 50% delle sue terre è coltivabile e potenzialmente in grado di nutrire tutta la sua popolazione. Da queste considerazioni ha origine il piano Mattei per l'Africa. Si tratta di un modello di cooperazione, non predatorio, che ha l'obiettivo di collaborare con le nazioni africane che possono vivere con le loro risorse".

24-Lug-23 16:25