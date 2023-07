Mattarella "Gravissima decisione della Russia sul grano"

ROMA (ITALPRESS) – "Ho letto il suo appello alla Russia per ritornare sulla sciagurata decisione di non dare più corso all'accordo sul grano. Decisione gravissima come conseguenze per una quantità di Paesi in cui molte persone troverebbero difficoltà di alimentazione. Il suo appello è particolarmente importante e l'incontro di oggi è un richiamo fondamentale. Anche per questo sono lietissimo di averla qui". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "E' un onore averla qui al Quirinale e sono lietissimo di incontrarla nuovamente. C'è quasi la coincidenza di tre grandi eventi: la conferenza sui sistemi alimentari che è in corso, a breve la 70ma sessione dell'Assemblea generale dell'Onu e a settembre il summit sullo sviluppo sostenibile. Sono tre appuntamenti importanti ed è di grande interesse incontrarla e ringraziarla per la sua presenza a Roma per il vertice sulla sicurezza alimentare che è particolarmente importante in questo momento", ha aggiunto il capo dello Stato.

24-Lug-23 18:41