Israele: Netanyahu dimesso dall’ospedale, proseguono proteste contro riforma giustizia

Tel Aviv, 24 lug. (Adnkronos) – Benjamin Netanyahu è stato dimesso dopo il suo ricovero d’urgenza per problemi cardiaci. La ha riferito il portavoce dell’ospedale, mentre decine di migliaia di persone hanno tenuto manifestazioni contro la riforma della giustizia. Il convoglio del primo ministro israeliano è stato visto lasciare l’ospedale Sheba vicino a Tel Aviv, dove era stato ricoverato per l’impianto di un pacemaker.

Decine di manifestanti sono stati arrestati perché cercavano di impedire l’ingresso dei parlamentari alla Knesset, che oggi dovrebbe approvare il primo importante atto legislativo della riforma che prevede cambiamenti radicali volti a limitare i poteri della magistratura, dalla limitazione della capacità della corte suprema di contestare le decisioni parlamentari al cambiamento del modo in cui i giudici vengono selezionati.