Fao: Meloni, ‘sicurezza alimentare per garantire sviluppo e crescita’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “La sicurezza alimentare è un passaggio fondamentale del cammino per garantire sviluppo e crescita economica e per dare alle persone la possibilità di rimanere nella loro terra”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice ‘Food System Summit +2′, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) a Roma.

“E’ anche il vero significato di sovranità alimentare, il diritto di una persona o di un popolo di scegliere il proprio modello produttivo e sistema di alimentazione. Inoltre – ha rimarcato – più è forte il rapporto tra territorio, popolo, lavoro e cibo, più è forte la capacità di un popolo di produrre cibo di qualità e di far crescere le proprie filiere produttive”.