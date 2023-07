Egitto: De Maria (Pd), ‘con Zaki ha vinto tutta la comunità, ora giustizia per Regeni’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Ieri è stato un giorno importante. Patrick Zaki è tornato a Bologna. Vince la mobilitazione di tutta la comunità bolognese: università, comune e regione, organizzazioni sociali e civili, cittadini. Vince l’impegno di tutte le istituzioni del Paese. Ricordo la prima interrogazione parlamentare fatta alla Camera subito dopo l’arrestato di Zaki e le tante occasioni in cui abbiamo preso posizione in quest’aula. Vince l’impegno fondamentale di Amnesty international e di tanti cittadini in tutta Italia”. Così Andrea De Maria, dell’ufficio di presidenza del gruppo del Partito democratico, intervendo oggi alla Camera.

“Con la massima determinazione dobbiamo continuare a chiedere che gli assassini di Giulio Regeni siano assicurati alla giustizia. Lo dobbiamo a lui e alla sua famiglia. E lo dobbiamo alla dignità e alla autorevolezza dell’Italia”, conclude l’esponente dem.