“Il sottoscritto Pasquale Fucci, in qualità di Sindaco legale rappresentante del Comune di Arpaia, con la presente segnala gli ennesimi episodi di interruzione e conseguente riduzione della fornitura di acqua potabile con notevoli disagi a tutta la popolazione di Arpaia, anche, sotto l’aspetto igienico sanitario e, in particolare in questo periodo di caldo torrido”. Il troppo storpia. Il massimo esponente comunale ha impugnato penna e calamaio scrivendo una nota composta ma estremamente decisa all’indirizzo di Gesesa, azienda che gestisce il servizio idrico cittadino.

