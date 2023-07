Attacco di droni su Mosca, Russia: “Atto terroristico Kiev”

(Adnkronos) – Attacco con droni nelle prime ore di oggi a Mosca. Lo riferiscono le autorità russe spiegando che i velivoli sono stati “abbattuti” e non ci sono stati danni o vittime. Il ministero della Difesa russo ha accusato l’Ucraina, descrivendo l’attacco come “un tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico utilizzando due droni su obiettivi nel territorio della città di Mosca è stato fermato”, ha affermato il ministero della Difesa russo. “I droni sono stati soppressi e si sono schiantati. Non ci sono vittime”, viene aggiunto. Secondo la Tass un drone ha colpito un grattacielo sulla via Likhacheva, vicino uno dei principali anelli autostradali di Mosca. Un altro è caduto sulla Komsomolsky Prospekt, nei pressi del ministero della Difesa.

Un altro drone è stato abbattuto nel distretto di Zelenogradsky nella regione di Mosca, sul territorio del cimitero centrale. Lo rende noto l’agenzia di stampa Ria Novosti parlando di un elicottero senza pilota. “Nessuno è rimasto ferito”, hanno riferito i servizi di emergenza.

Le forze di difesa aerea e i sistemi di guerra elettronica hanno abbattuto 11 veicoli aerei senza pilota sopra la Crimea. Un relitto di un drone ha danneggiato una casa privata. Lo ha reso noto il capo della regione Sergei Aksenov su Telegram. “Nel cielo sopra la Crimea, 11 Uav nemici sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea e da apparecchiature di guerra elettronica. Un deposito di munizioni nel distretto di Dzhankoysky è stato colpito. Anche una casa privata nel distretto di Kirovsky è stata danneggiata da frammenti di Uav”, ha detto.

Il ministero della difesa russo ha affermato che ”durante la notte del 24 luglio è stato sventato un tentativo, da parte del regime di Kiev, di effettuare un attacco terroristico con diciassette velivoli senza pilota contro oggetti nel territorio della penisola di Crimea. Quattordici droni ucraini sono stati soppressi dalla guerra elettronica, di cui undici droni si sono schiantati nel Mar Nero e altri tre sono caduti sul territorio della penisola. Inoltre, tre droni sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea. Non ci sono vittime a seguito del sventato attacco terroristico”.

Sei persone sono rimaste ferite e un deposito di grano è stato colpito nell’attacco condotto nella notte con droni iraniani Shahed dalle forze armate russe contro il porto di Odessa. Lo rende noto il comando militare meridionale dell’Ucraina e lo conferma il capo dell’amministrazione regionale militare di Odessa su Telegram, Oleh Kiper, spiegando che tre dei feriti sono ricoverati in ospedale. Almeno tre sono i droni che i russi hanno lanciato contro Odessa e che sono stati distrutti dalle forze di difesa ucraine durante la notte, ha aggiunto il comando militare su Facebook, spiegando che l’attacco russo è durato quattro ore.

Un civile ha perso la vita e un altro è rimasto ferito in seguito a un attacco condotto dalle forze armate ucraine sulla Kherson controllata dai russi, sulla riva sinistra del fiume Dniepr nell’Ucraina meridionale. Lo rende noto la Tss citando i servizi di emergenza delle autorità filorusse.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha intenzione di discutere oggi con il suo governo dei prossimi colloqui con il suo omologo russo Vladimir Putin sull'”accordo sul grano” tra la Russia e l’Ucraina raggiunto a Istanbul con la mediazione dell’Onu e di Ankara. Lo ha riferito il quotidiano Hurriyet, citando proprie fonti. In precedenza Erdogan aveva riferito che contava sui negoziati con Putin per un “accordo sui cereali” nel prossimo futuro. Il leader turco ha anche annunciato che Putin verrà in Turchia ad agosto.