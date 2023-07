Aeroporto Catania: Magi, ‘interrogazione per fare luce su disfunzioni, fallimento politico’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo depositato un’interrogazione alla Camera dei deputati per chiedere al governo di fare luce sulle gravi disfunzioni e sulle mancate risposte in merito agli eventi avvenuti all’aeroporto di Catania”. Così in una nota Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“Come può un aeroporto di tale importanza strategica essere lasciato in balia di una situazione così caotica e priva di soluzioni concrete? È impensabile che una infrastruttura vitale per il Sud Italia venga gestita in modo così approssimativo e negligente. +Europa chiede risposte chiare e immediate. Non si può giocare con il futuro del benessere economico della Sicilia”, conclude Magi.