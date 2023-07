Ucraina: Zelensky, ‘attacco a Odessa ‘terroristico’, missili contro città pacifica’

Kiev, 23 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha condannato l’ultima ondata di attacchi russi contro la città di Odessa, che la scorsa notte ha provocato almeno un morto, 19 feriti e danni ai suoi edifici storici. “Stanno lanciando missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, contro la cattedrale. Non ci sono scuse per la malvagità russa”, ha dichiarato il presidente ucraino, definendo “terroristici” i raid di Mosca.

Gli attentati hanno causato ingenti danni alla Cattedrale della Trasfigurazione, consacrata nel 1809. L’impatto di almeno un missile ha fatto crollare il tetto di una delle navate e ha provocato ingenti danni all’atrio interno. Praticamente l’intero tetto ha subito danni, anche se le sue cupole rimangono per il momento quasi intatte.

“L’icona della Kasperovskaya Madre di Dio dell’Ucraina, patrona di Odessa, è stata recuperata da sotto le macerie”, ha comunque fatto sapere sui social l’amministrazione locale. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ieri aveva condannato gli attacchi russi contro il centro storico della città ucraina, dove si trovano diversi musei dichiarati patrimonio dell’umanità.