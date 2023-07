Ucraina: comm. Esteri Camera chiude missione a Odessa, sostegno da tutto il Parlamento

Roma, 23 lug (Adnkronos) – Una delegazione della commissione Esteri della Camera dei deputati guidata da Lia Quartapelle (Pd) e composta da Giangiacomo Calovini (FdI), Andrea Crippa (Lega), Arnaldo Lomuti (M5s) e Ettore Rosato (Iv) ha concluso una missione di quattro giorni in Ucraina.

La delegazione, accompagnata dall’ambasciatore Pierfrancesco Zazo, ha visitato Leopoli, Kyiv, Bucha, Irpin e Odessa e ha avuto incontri con le autorità politiche (la vicepremier Olga Stefanishyna, il viceministro degli Esteri Yevhen Perebyins), le controparti parlamentari (il presidente della commissione Esteri Oleksander Merehzkho, la presidente della commissione Affari europei Ivanna Klympush-Tsintsadze, il vicepresidente della Rada Oleksander Kornienko, il presidente della commissione Affari economici Dmytro Natalukha), con la società civile, il nunzio apostolico, le università, la comunità degli italiani in Ucraina.

Nel corso della visita i parlamentari hanno ribadito che l’Italia condanna con fermezza l’aggressione russa e che il Parlamento nella sua interezza sosterrà l’Ucraina nel suo percorso di accesso all’Unione europea e nella ricostruzione del Paese, facilitando il lavoro delle imprese e delle Ong italiane. La missione si è conclusa a Odessa, con un sopralluogo sui luoghi colpiti dai bombardamenti russi che nella notte hanno distrutto la cattedrale e centrato alcune abitazioni private e il porto. I parlamentari chiedono al governo un immediato impegno per la ricostruzione del patrimonio dell’Unesco distrutto dai russi nella città di Odessa e per una iniziativa diplomatica volta alla ripresa dell’accordo sul grano.