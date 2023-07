Nonostante i saldi siano iniziati da due settimane oramai, i commercianti sanniti non hanno assistito a un rilevante aumento degli acquisti, non solo rispetto all’anno scorso, ma anche relativamente ai dati incoraggianti degli scorsi sconti invernali. Molti negozi hanno quindi registrato un’affluenza inferiore o al massimo nella norma, non c’è stato insomma l’assalto ai punti vendita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia