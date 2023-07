Salario minimo: Calenda, ‘il dialogo farebbe bene alla Meloni ma deve ritirare il soppressivo’

Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Dobbiamo cominciare a discutere, possibilmente prima della pausa estiva, cercare di avvicinare le posizioni senza ultimatum”. Lo dice Carlo Calenda, sul salario minimo, alla ‘Stampa’. E loro devono ritirare l’emendamento soppressivo? “Ma certo! Come si fa a discutere di una cosa se la sopprimi? Dopodiché non mi voglio infilare in questa polemica, non bisogna fare il giochino delle dichiarazioni. Suggerirei a Giorgia Meloni di utilizzare l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto per avviare il dialogo. Farebbe bene anche a lei. Se c’è un’apertura come Azione siamo contenti e disponibili, anche ad ascoltare eventuali proposte alternative”, spiega il leader di Azione.

Un eventuale dialogo rischia di incrinare il fronte delle opposizioni sul salario minimo? “Non c’è nessun fronte politico, Azione non è disponibile a nessun campo largo con Pd e M5s. Così come non c’è alleanza con la destra anche se approviamo la delega fiscale e l’abolizione di abuso d’ufficio”, spiega tra l’altro Calenda.

“Se il centrodestra dirà no al salario minimo è disponibile a firmare una proposta di legge di iniziativa popolare come ha ipotizzato Schlein? “È una strada percorribile”, risponde il leader di Azione che poi parla anche del caso Santanchè: “La mozione di sfiducia rafforza Santanchè e Meloni, è una stupidaggine classica di M5s. Fossi il Pd non li seguirei e uscirei dall’aula”.