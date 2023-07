Rodi, incendi fuori controllo. Invio aerei speciali per rientro italiani

Atene, 23 lug. (Adnkronos) – Incendi fuori controllo a Rodi devastata da roghi che bruciano l’isola da ormai sei giorni. I forti venti previsti per oggi potrebbero ostacolare gli sforzi dei vigili del fuoco per spegnere i roghi sull’isola greca, dove circa 30mila persone sono state evacuate. La Grecia è stata colpita da un lungo periodo di caldo record che ha reso difficile contenere le fiamme.

I funzionari locali di Rodi hanno detto ieri di aver portato in salvo 30mila persone minacciate dai roghi, tra cui più di 2.500 che hanno dovuto essere soccorse sulle spiagge.

Gli incendi nella notte hanno raggiunto il villaggio di Laerma, dove hanno bruciato case e una chiesa, mentre molti alberghi sono stati danneggiati dalle fiamme che in alcuni casi sono arrivate fino al mare. Le autorità hanno avvertito che la battaglia per contenere le fiamme, che infuria nel pieno dell’alta stagione turistica per Rodi, richiederà diversi giorni.

A Rodi è in corso “la più grande operazione di evacuazione” di sempre in Grecia. Lo ha detto il portavoce dei vigili del fuoco, secondo cui al momento nelle operazioni di spegnimento delle fiamme sono impegnati dieci aerei, otto elicotteri, 266 pompieri, 49 camion e centinaia di volontari.

Il commissario Ue per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha scritto su Twitter che ”oltre 450 vigili del fuoco e 7 aerei dell’Unione europea stanno operando in Grecia mentre gli incendi divampano in tutto il Paese. Di questi, 81 vigili del fuoco, 26 veicoli e tre aerei stanno aiutando le squadre locali a combattere gli incendi estremi a Rodi”.

L’Unità di Crisi della Farnesina e l’ambasciata ad Atene stanno tenendo da ieri stretti contatti con le autorità greche, la Protezione Civile e i connazionali presenti a Rodi. La Protezione Civile greca ha organizzato centri di accoglienza e raccolta e sta facilitando i trasporti verso l’aeroporto di Rodi e i porti disponibili per consentire gli imbarchi verso ulteriori destinazioni. La località di Lindos, per cui si temeva inizialmente la possibilità d’incendi e dove sono presenti molti italiani, è comunque al momento al sicuro.

In generale la circolazione sull’isola è piuttosto congestionata. Per chi prevedeva di partire per Rodi è consigliabile considerare una destinazione alternativa nelle vicinanze e comunque tenere conto delle difficoltà di trasporto, consiglia la Farnesina in una nota.

Per tutti i connazionali a qualsiasi titolo presenti a Rodi si suggerisce la registrazione sul sito www.dovesiamonelmondo.it e di scaricare la App “Unità di Crisi”, gratuita e disponibile per tutti i cellulari. Ciò permetterà di ricevere più facilmente tutte le comunicazioni dell’Unità di Crisi.