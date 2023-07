Una fotografia impietosa. E’ quella che emerge dall’Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone, realizzato anche quest’anno da Continental e giunto alla sua terza edizione. Lo studio fotografa lo stato del settore in Italia e in Campania, dopo un 2021 caratterizzato da una significativa ripresa dalla crisi causata dal Covid-19 e prova a tracciare la direzione verso la quale questo comparto si sta dirigendo, attraverso l’analisi dei dati sulle immatricolazioni, i tipi di alimentazione, l’anzianità e la categoria euro1. I dati per la Provincia di Benevento mostrano un numero irrisorio di nuove immatricolazioni e un parco circolante con mezzi oltre 20 anni.

