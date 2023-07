Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Auguri al Presidente Sergio Mattarella a nome mio e di tutto il gruppo Azione-Italia Viva in Senato. E grazie per la guida, il rigore, l’equilibrio con cui svolge il ruolo più prezioso per le nostre istituzioni: quello di garante della Costituzione”. Lo scrive su Twitter il presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato Enrico Borghi.