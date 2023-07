Immigrati: Libia, ‘affrontare insieme il problema, a partire da paesi provenienza’

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Ci sono 105 mila sfollati sul territorio libico. Abbiamo lanciato un progetto di riconciliazione nazionale e questo ci ha aiutati ad affrontare questo problema, Eroghiamo servizi gratuiti, prendendoci degli immigrati esattamente come se fossero cittadini libici. Li stiamo aiutando anche attraverso progetti di sviluppo, abbiamo lanciato operazioni militari contro i trafficanti di esseri umani, e siamo riusciti ad arrestare centinaia di persone coinvolte in questi crimini, grazie anche al contributo dell’Italia”. Lo ha detto il premier libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, parlando alla Farnesina, dove ha partecipato alla prima ‘Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni’ organizzata su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

“Dobbiamo creare un partenariato per fronteggiare l’immigrazione – ha aggiunto il premier libico – Dobbiamo prendere in considerazione anche i paesi di provenienza, oltre che quelli di transito e di arrivo”.