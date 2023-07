Egitto: Tajani, ‘non cerchiamo applausi, ora vorrei risultati anche su Regeni’

Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Certe scelte non sono legate alla riconoscenza, non sono dei calcoli. Abbiamo lavorato sin dall’inizio per questo obiettivo, come per fare luce pienamente sulla morte di Regeni. In silenzio, senza clamore, non per avere ringraziamenti, non siamo alla ricerca di consenso. Se uno non vuole ringraziare è una scelta sua”. Lo ha detto Antonio Tajani, a Omnibus, sul caso Zaki.

“Quando sono andato da al Sisi, due volte, è stato lui a parlare per primo della vicenda Regeni. Non voleva che questa storia triste potesse rovinare le relazioni tra Italia e Egitto e ha detto che avrebbe fatto di tutto per aiutarci, come con Zaki -ha spiegato il ministro degli Esteri-. Ho sempre detto che ero ottimista su Zaki e il risultato non è mancato. Vorrei anche raggiungere il secondo obiettivo, senza aspettarmi ringraziamenti. E’ il dovere del governo, non per avere applausi ma perchè è giusto”.