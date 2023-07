Attacco su Odessa, colpita cattedrale. Zelensky: “Risponderemo”. Russia nega responsabilità

(Adnkronos) – Attacco russo su Odessa nella notte. Una persona è stata uccisa e altre 22, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite. Lo riferisce Ukrinform. Colpita la cattedrale della Trasfigurazione. “Ci sarà senz’altro una risposta ai terroristi russi per Odessa. Sentiranno questa risposta”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Russia smentisce il proprio coinvolgimento nell’attacco contro la cattedrale.

“Nella notte tra il 22 e il 23 luglio, le truppe russe hanno lanciato un altro massiccio attacco sul territorio della città di Odessa e della regione. Una persona è stata uccisa e 22 persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste ferite a seguito del bombardamento nemico della città di Odessa”, ha scritto la polizia nazionale ucraina su Telegram.

Durante l’attacco missilistico notturno, i russi hanno colpito la regione di Odessa con almeno cinque tipi di missili: Kalibr, Oniks, Kh-22, Iskander-K, Iskander-M missili balistici.

“Una parte significativa dei missili è stata distrutta dalle forze di difesa aerea. Il resto ha causato la distruzione delle infrastrutture portuali, almeno sei edifici residenziali, compresi condomini. Decine di auto, facciate e tetti in molti edifici della città sono stati danneggiati, rotte le finestre. In una delle piazze centrali di Odessa, la cattedrale della Chiesa ortodossa ucraina (Patriarcato di Mosca) è stata danneggiata da un missile russo. Due monumenti architettonici sono stati danneggiati”, ha riferito il Comando operativo ‘Sud’.

L’amministrazione cittadina ha reso noto tramite Telegram, secondo quanto riportato da ‘The Kyiv Independent’, che la storica cattedrale della Trasfigurazione ha riportato danni significativi. L’edificio è stato parzialmente distrutto e numerosi santuari ortodossi sono stati danneggiati. I soccorritori hanno estratto dalle macerie l’icona Kasperovskaya della Madre di Dio.

“Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, una cattedrale. Non ci sono scuse per il male russo – ha dichiarato Zelensky – Come sempre il male perderà. E ci sarà senz’altro una risposta ai terroristi russi per Odessa. Sentiranno questa risposta. Tutti coloro che hanno sofferto per quest’ultimo attacco terroristico stanno ricevendo assistenza. Sono grato a tutti coloro che stanno aiutando le persone a Odessa. Supereremo anche questa. Ripristineremo la pace. E per fare questo, dobbiamo sconfiggere il male russo”.

Mosca smentisce il proprio coinvolgimento nell’attacco contro la cattedrale della Trasfigurazione. In una nota il ministero della Difesa russo sostiene che, “considerate le riprese video della Chiesa della Trasfigurazione pubblicate dai residenti locali, la causa più probabile della sua distruzione è stata la caduta di un missile guidato antiaereo ucraino a seguito delle azioni analfabete degli operatori dei sistemi di difesa aerea, che le forze armate dell’Ucraina collocano deliberatamente nelle aree residenziali degli insediamenti, inclusa la città di Odessa”. Mosca afferma che “tutti gli obiettivi designati e distrutti la notte scorsa si trovavano a una distanza di sicurezza dal complesso della Chiesa”.

“Gli attacchi a Odessa, la morte degli innocenti, la distruzione della Cattedrale della Trasfigurazione, ci feriscono profondamente – si legge in una nota di palazzo Chigi – Gli aggressori russi demoliscono i granai, privando di cibo milioni di persone affamate. Devastano la nostra civiltà europea, i suoi simboli sacri. Un popolo libero non si lascia intimidire, la barbarie non prevarrà. L’Italia con le sue competenze uniche al mondo nel restauro, è pronta a impegnarsi nella ricostruzione della cattedrale di Odessa e di altri tesori del patrimonio artistico dell’Ucraina”.