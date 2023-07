Ucraina: Ryanair potrebbe riprendere i voli entro fine anno

Dublino, 22 lug. (Adnkronos) – Ryanair sta valutando la possibilità di riprendere un piccolo numero di voli per l’Ucraina entro la fine di quest’anno, subordinatamente al successo dei negoziati con Kiev in merito all’apertura parziale dello spazio aereo. Lo ha dichiarato il direttore esecutivo della compagnia aerea Michael O’Leary.

“Stiamo prendendo in considerazione due piani: il primo, quando la guerra finirà e tutto si aprirà in uno o due giorni. E il secondo, il più probabile, secondo il quale possiamo programmare un piccolo numero di voli già alla fine di quest’anno”, ha detto in un’intervista all’agenzia Interfax-Ucraina il capo della più grande compagnia aerea low cost europea.

Citando come esempio l’esperienza di Israele, dove l’aviazione continua a operare, O’Leary ha spiegato che “gli aerei atterrano ogni giorno a Tel Aviv, che dista solo 10 minuti dalla Cisgiordania, da dove vengono lanciati i missili. È stato stabilito che è sicuro volare e le autorità locali possono proteggere gli aerei. Quindi non vedo alcun motivo per cui non possiamo programmare voli verso l’Ucraina”.

“Penso che dovremmo essere ottimisti – ha aggiunto – Attualmente, il ministero per la Ricostruzione sta lavorando per ripristinare alcuni voli per Kiev e Leopoli alla fine di quest’anno. E se possono dimostrare che è sicuro, renderemo questi voli operativi. Se invece l’Ucraina non riesce a convincere l’Aesa (l’Agenzia europea per la sicurezza aerea) e le compagnie di assicurazione che esistono condizioni di sicurezza, allora la compagnia non sarà in grado di riprendere i voli”.