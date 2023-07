Ucraina: Gb, ‘arresto Girkin potrebbe fare ‘infuriare’ elementi esercito’

Londra, 22 lug. (Adnkronos) – “È probabile che l’arresto di Igor Girkin faccia infuriare gli altri membri della comunità dei mil-blogger – ed elementi all’interno dell’esercito in servizio – che vedono in gran parte Girkin come un astuto analista militare e patriota”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica commentando l’arresto di ieri del leader ultranazionalista ed ex colonnello delle Fsb russe. Questo anche perché “ha svolto un ruolo importante nella guerra della Russia nel Donbass dal 2014 e ha trascorso mesi in prima linea nel 2022”.

“L’ex ufficiale dell’intelligence russa e leader del mil-blogger nazionalista – afferma il ministero della Difesa britannico – è stato quasi certamente arrestato per ‘estremismo’ il 21 luglio 2023. Girkin è stato a lungo un critico nei confronti della condotta bellica del ministero della Difesa russo. Tuttavia, nei giorni scorsi i suoi commenti si sono trasformati in critiche dirette al presidente russo Vladimir Putin”.

“Sebbene Girkin non sia un alleato del gruppo Wagner, era probabilmente preparato solo a spingere i limiti della critica pubblica nel contesto dell’ammutinamento fallito del capo Wagner Yevgeny Prigozhin nel giugno 2023. Il tabù contro le critiche non mascherate al regime di Putin si è notevolmente indebolito”.