E’ stato inviato ieri mattina al Direttore Generale del Ministero della Cultura un esposto di Altra Benevento e dei consiglieri di opposizione del Comune di Benevento per gli scavi archeologi in piazza Cardinale Pacca eseguiti a seguito dei lavori per la realizzazione del Front Office Turistico appaltati dal Comune di Benevento, in un’area di grande importanza storica da tempo nota.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia