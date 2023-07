Salario minimo: Magi, ‘da Meloni trappolone per rinviare discussione’

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Le parole di Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia sembrano svelare il giochetto di Meloni: aprire al salario minimo per rinviare la discussione. Un vero e proprio trappolone per togliersi dall’impaccio di dover spiegare perché hanno detto no a una misura di civiltà e allo stesso tempo far stare buone le opposizioni fino a che il tema non sarà caduto nel dimenticatoio”. Lo afferma Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa.

“E infatti fino a poche ore fa leggevamo i ministri del governo Meloni che sul salario minimo prefiguravano scenari catastrofici. Se davvero siamo di fronte a una retromarcia enorme della maggioranza e del governo, e Meloni è pronta al dialogo, dimostri che questa apertura è autentica e faccia ritirare l’emendamento soppressivo. Poi si può iniziare a discutere, tutti insieme, su questa misura”, conclude Magi.