Psi: Sanchez, ‘solo forze progressiste consentono miglioramenti sociali e economici’

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Cari Pia ed Enzo, mi congratulo con voi per l’iniziativa degli Stati Generali del Socialismo Italiano. Condividiamo con voi la volontà di mobilitare compagni e sostenitori per le prossime elezioni al Parlamento europeo del 2024, che saranno cruciali per il futuro dell’Europa e delle nostre democrazie, nella difesa dell’internazionalismo contro le proposte nazionaliste ed estremiste”. Inizia così la lettera che Pedro Sanchez, premier spagnolo, candidato per le elezioni di domani per il Partito socialista operaio spagnolo e presidente dell’Internazionale socialista, ha mandato per gli Stati Generali del socialismo italiano in corso di svolgimento a Roma.

“Come sapete – continua -, in questi giorni in Spagna c’è molto in gioco con queste elezioni generali. Sfortunatamente gli impegni mi impediscono di essere con voi in questi giorni ma voglio trasmettervi tutto il nostro sostegno. Voi sapete di poter contare su di noi, che le forze progressiste in Paesi come i nostri sono quelle che ci consentiranno di fare passi avanti per i miglioramenti sociali e politici di interesse comune”.

“Il cammino, quindi, continua, fedele ai nostri principi dell’Internazionale socialista: noi continueremo a lavorare per raggiungere nuovi livelli di progresso, giustizia e benessere sociale, sempre combattendo per eliminare le disuguaglianze. Vi auguriamo tutto il meglio per il lavoro di questi giorni ed esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza. Un saluto fraterno”, conclude Sanchez.