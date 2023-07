Psi: Fratoianni, ‘Stati generali occasione per arginare la destra’

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Questa è un’occasione di confronto utile davanti a una situazione preoccupante per il Paese, una destra che su ogni fronte propone dossier regressivi. Dà uno schiaffo in faccia ai lavoratori più poveri cercando di affossare il salario minimo legale di cui ci sono milioni di lavoratori che ne avrebbero un disperato bisogno. Occupa in maniera imbarazzante ogni spazio anche non di potere, di cultura: quello che sta succedendo al Centro sperimentale di cinematografia è solo l’ennesimo scempio di una destra arrogante e imbarazzante”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, a margine degli Stati Generali del socialismo italiano in corso di svolgimento a Roma.

“L’evento è importante anche in vista dell’appuntamento delle europee perché è del tutto evidente che la destra italiana, ma anche quella europea cerca di replicare in Europa uno schema politico come quello italiano. Occorre impedirlo, ed è utile che le culture politiche di sinistra, del socialismo, dell’ambientalismo si unisca, parlino per evitare che questo accada”, ha concluso Fratoianni.