Pnrr: Battistoni (Fi), ‘via libera Corte conti ad agrovoltaico è ottima notizia’

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Il via libera da parte della Corte dei conti sull’agrovoltaico e lo smart grid è un’ottima notizia che certifica la bontà delle azioni intraprese dal ministro Pichetto” . Lo dichiara in una nota Francesco Battistoni, deputato di Forza Italia e vice presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici alla Camera. “Questo risultato, oltre a stabilire la concretezza e la giustezza delle iniziative messe in campo dall’esecutivo, mostra come le critiche preconcette provenienti dalle opposizioni fossero solo strumentali e prive di costrutto”, conclude Battistoni.