Pd: Delrio, ‘Schlein capo cordata, ma se sbaglia strada serve libertà di dirlo’

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Parliamo di noi, è importante che prendiamo una decisione. Alla luce di un pensiero di libertà. Ognuno di noi viene da storie diverse ma siamo insieme nel Pd, siamo qui perchè lo consideriamo uno spazio di libertà”. Lo ha detto Graziano Delrio ala convention di Energia popolare.

“Dobbiamo costituire un’area strutturata che consenta pensieri lunghi al partito. Tutto questo in servizio alla segretaria? Certamente. Quando si procede in cordata non si taglia la corda del capo cordata ma se da dietro vedi che prende la via sbagliata devi avere la libertà di dirlo -ha spiegato il senatore dem-. Libertà che non è nel posizionamento delle correnti ma di chi crede che un partito deve esercitarla al suo interno. Elly rappresenta tutti, ma questo non significa che non possiamo mettere in campo pensieri lunghi su argomenti importanti”.