Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Inutile continuare con questa tiritera sul campo largo. Come governeresti con 5S su Ucraina, rigassificatori, termovalorizzatori, giustizia, difesa etc? Mi concentrerei su questo problema, che per fortuna non riguarda noi. Auguri a Energie Popolari”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, replicando a Stefano Bonaccini.