Migranti: Gori (Pd), ‘dobbiamo cambiare, puntiamo sui flussi legali’

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Sui migranti dobbiamo cambiare, non sui valori, ma se vogliamo trovare sintonia con la maggioranza dei cittadini dobbiamo puntare sulla immigrazione legale. C’è un fatto nuovo, tanta gente dice che di migranti abbiamo bisogno, parlate con le imprese”. Lo ha detto Giorgio Gori alla convention di Energia popolare a Cesena.

“La destra è in ritardo, è ancora sul fermare gli irregolari. Ce lo possiamo intestare noi l’argomento dell’immigrazione legale. Come il governo tedesco, che sta varando una legge simile a quella del Canada -ha spiegato il sindaco di Bergamo-. C’è poi un profilo di sostenibilità, la dinamica demografica è devastante e solo un consistente, regolato, afflusso di lavoratori esteri può mantenere il welfare così come lo conosciamo. Questo va spiegato ai cittadini”.