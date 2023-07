Maternità surrogata: Piccolotti (Avs), ‘voterò a favore di emendamento Magi’

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Il dibattito che si sta sviluppando intorno all’emendamento Magi sulla Gpa non coglie il punto su cui il Parlamento è chiamato a riflettere. Ci sono due alternative: cadere nella trappola del proibizionismo, spingendo le coppie all’estero, a volte anche in situazioni in cui possono esserci norme e controlli insufficienti, oppure inserire nel diritto italiano norme per la gestazione solidale per altri e altre”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Sinistra Italiana, deputata dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Nel primo caso non possiamo essere certi – prosegue l’esponente rossoverde – che le procedure estere siano rispettose della libera scelta delle donne portatrici e dei diritti delle coppie che desiderano avere un figlio, nel secondo caso invece potremmo esserlo. Solo legalizzando in Italia la Gpa solidale possiamo escludere davvero il pericolo che alcune donne vengano costrette con un ricatto economico ad affrontare una gravidanza per altri. Chi invoca solo reati e divieti sta chiudendo gli occhi della legge italiana sulla realtà e questo non è mai un bene per le persone coinvolte”.

“Purtroppo con la grottesca proposta del reato universale la maggioranza ha impedito un dibattito serio in aula. Ma voglio chiarire che voterò a favore dell’emendamento Magi proprio per dare un segnale politico: serve una legge che legalizzi la Gpa solidale. Anche nell’Alleanza Verdi Sinistra ci sono posizioni diverse su questo punto che emergeranno dagli odg ed è bene si discutano in trasparenza davanti all’opinione pubblica”, conclude Piccolotti.