Iran: Pozzolo (Fdi), ‘tirannia ayatollah si regge solo su ferocia più brutale’

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Un altro prigioniero politico della Repubblica islamica dell’Iran, Mohammad Javad Vafa’i Thani, 27 anni, tra i campioni di boxe nazionali iraniani, è stato condannato a morte: da parte di Teheran è in atto un vero e proprio genocidio delle persone libere, di coloro che non si piegano, di tutti coloro che sanno vivere con coraggio e dignità”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, componente della commissione Affari esteri e comunitari.

“L’accusa mossa al giovane ragazzo, ritenuto simpatizzante dell’unico vero gruppo credibile e organizzato della dissidenza iraniana, il MEK, è quella di ‘corruzione sulla Terra’: il fanatismo del fondamentalismo islamico degli ayatollah non conosce limite. Siamo davanti a una crudeltà disumana: la comunità internazionale non deve più tentennare a condannare a tutti i livelli, senza se e senza ma, la politica antiumana del regime di Teheran”, conclude Pozzolo.