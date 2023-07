Governo: Ricciardi (M5s), ‘Borghi ridicolo non ne azzecca una, pensi alle liti Renzi-Calenda’

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Borghi oggi fa fantapolitica ma come al solito non ne azzecca una, accecato com’è dall’odio verso il Movimento (era infatti una sentinella renziana che si è attardata nel Pd prima di passare definitivamente a Italia viva)”. Inizia così la nota di Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 stelle e componente della commissione di Vigilanza Rai, rispondendo alle accuse di Enrico Borghi, neo capogruppo del terzo polo, su un assist di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni sul caso Santanchè.

“Il M5S – continua il deputato pentastellato – reputa grave la presenza di Santanchè al governo ed è conseguente con la mozione di sfiducia. Nel mondo fantascientifico di Borghi il M5S fa un favore a Meloni perché vota la sfiducia della sua ministra. E’ ridicolo. In questo mondo alla rovescia sarebbe invece seria la scelta di Borghi che, da quel che leggiamo, quella mozione non la voterà. Borghi è capogruppo di Azione- Iv, stampelle del governo Meloni su tanti temi senza un’idea comune neanche sul caso Santanchè.

“Se non vuole fare favori a Meloni lo dimostri: voti anche lui la sfiducia a Santanchè. Altrimenti occupi il suo tempo per concentrarsi sulle liti fra Renzi e Calenda, che dicendo tutto e il contrario di tutto finiscono sempre per rivelarsi fra i migliori alleati di questo governo”, conclude Ricciardi.