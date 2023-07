Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Bisogna distinguere quelli che sono gli atti del governo e di un ministro e quelle che sono le considerazioni nell’ambito di una cultura personale come quella di Carlo Nordio. Non è mai stata messa in discussione l’attuale lettera del concorso esterno in associazione mafiosa”. Lo ha detto in un’intervista al ‘Tempo’ il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.