Centrosinistra: Schlein, Fratoianni e Tabacci, ‘sì appello Psi a unità’

Roma, 22 lug (Adnkronos) – Agli Stati generali del socialismo gli alleati raccolgono l’appello all’unità del segretario nazionale Enzo Maraio: “Darò il mio contributo e riconfermo la piena disponibilità al confronto anche con le altre forze di opposizione su una visione condivisa del Paese per preparare le nuove sfide e sottoscrivo, non indugiamo”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento.

“Lavorare insieme con il senso della prospettiva”, ha ribadito Bruno Tabacci accogliendo l’invito di Maraio. Così come Nicola Fratoianni: “Abbiamo molto bisogno di ricostruire tra noi una relazione stabile, abbiamo molto bisogno della cultura socialista, perché la destra che abbiamo di fronte non è affatto una accozzaglia improvvisata. La costruzione di un programma comune è il punto di partenza”. Anche il deputato Arturo Scotto ha raccolto e rilanciato l’appello del segretario del Psi.