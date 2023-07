Autonomia: Maraio (Psi), ‘rischia di dividere in due il Paese’

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “C’è l’altra partita, quella sulle autonomie, che rischia di dividere in due l’Italia. Un pericolo che bisogna scongiurare in un Paese che già ridistribuisce male le risorse centrali. A dirlo sono i dati dell’Agenzia per la coesione territoriale e anche della Banca d’Italia. Previsioni che ci preoccupano non poco e che rischiano di sfilacciare intere aree del Paese: non solo tra Nord e Sud, ma anche tra città e aree interne e tra città e sue periferie. Su sanità, scuola e infrastrutture è necessario ridurre i divari, che, nel contesto europeo, solo in Italia risultano così elevati all’interno di uno stesso Paese”. Lo ha detto Enzo Maraio, segretario del Partito socialista italiano, intervenendo agli Stati generali del socialismo italiano in corso di svolgimento a Roma.

“Ne dobbiamo fare una battaglia e una mobilitazione nazionale insieme a tutta la sinistra. Perché ‘Il problema del Mezzogiorno’ non può essere considerato soltanto un problema di quelle regioni: deve essere considerato un problema nazionale se lo si vuole risolvere, come disse il presidente Sandro Pertini nel messaggio di fine anno agli Italiani nel 1982”, ha concluso Maraio.