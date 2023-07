Ucraina: esercito Kiev, ‘forze russe a Bakhmut quasi accerchiate’

Kiev, 21 lug. (Adnkronos) – Il comandante delle forze di terra ucraine, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, ha dichiarato alla Bbc che i reparti di Mosca a Bakhmut sono stati semi-accerchiati. “Al momento, le truppe russe a Bakhmut sono in semi-accerchiamento. E’ impossibile non approfittarne”, ha aggiunto il comandante, secondo cui riconquistare Bakhmut avrebbe un valore strategico significativo, poiché la città funge da snodo per i trasporti, consentendo alle forze russe ulteriori avanzamenti.