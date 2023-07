Ucraina: Cia, ‘non ci sono segnali che Mosca si stia preparando a uso armi nucleari’

Washington, 21 lug. (Adnkronos) – La Cia non vede alcun segnale dei preparativi della Russia all’uso di armi nucleari in Ucraina, Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia di intelligence Usa William Burns all’Aspen Security Forum.

“Oggi non vediamo alcun preparativo concreto per il potenziale uso di armi nucleari”, ha affermato, aggiungendo che “la sciabola nucleare che sferraglia è avventata e profondamente irresponsabile”.