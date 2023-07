Gerard Butler a Sant’Agata de’ Goti. Di passaggio, sì, ma chissenefrega. La stella del cinema internazionale è stata riconosciuta in una gelateria del centro saticulano. Accompagnato da un’altra persona, pare che il medesimo fosse in transito in direzione Puglia decidendo per una sosta nel cuore del Sannio.

